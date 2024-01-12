Юный гитарист из Петрозаводска победил на международной олимпиаде по сольфеджио

Воспитанник детской школы искусств им. М.А. Балакирева Эльвин Зейналов получил диплом лауреата I степени.

В среду, 10 января, организаторы подвели итоги международной олимпиады по сольфеджио «Навстречу Щелкунчику». Так, воспитанника детской школы искусств им. М. А. Балакирева Эльвина Зейналова наградили дипломом лауреата I степени.



Олимпиада была связана с историей создания и музыкой балета Петра Чайковского «Щелкунчик», рассказали в мэрии столицы Карелии.



Организатором конкурса стало творческое объединение «Октава» при информационной поддержке департамента культуры Москвы и платформы для продвижения мероприятий в сфере культуры PRO.Культура.РФ.





