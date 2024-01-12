Юный гитарист из Петрозаводска победил на международной олимпиаде по сольфеджио

Воспитанник детской школы искусств им. М.А. Балакирева Эльвин Зейналов получил диплом лауреата I степени.
В среду, 10 января, организаторы подвели итоги международной олимпиады по сольфеджио «Навстречу Щелкунчику». Так, воспитанника детской школы искусств им. М. А. Балакирева Эльвина Зейналова наградили дипломом лауреата I степени.
Олимпиада была связана с историей создания и музыкой балета Петра Чайковского «Щелкунчик», рассказали в мэрии столицы Карелии.
Организатором конкурса стало творческое объединение «Октава» при информационной поддержке департамента культуры Москвы и платформы для продвижения мероприятий в сфере культуры PRO.Культура.РФ.
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