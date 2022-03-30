Как будут ходить троллейбусы на майских праздниках, рассказали в мэрии Петрозаводска

В праздники троллейбусы в Петрозаводске будут работать по субботнему и воскресному графикам.

С 1 по 3 мая в Петрозаводске троллейбусы будут работать по воскресному графику, а 7 и 9 мая – по субботнему. Время рейсов скорректировали в связи с более низким пассажиропотоком в выходные дни, пояснили в администрации города.



С 1 по 3 мая:



Первые троллейбусы № 1 будут выезжать на свой маршрут в 8.30. Последние машины проследуют с конечных станций в 21:44 с улицы Кемской и в 21:38 с улицы Хейкконена.



С Заводской улицы первые троллейбусы № 3 будут выезжать на свой маршрут в 8:36, последние в 21:40, с остановки «Хлебокомбинат» в 8:35 и 22:21 соответственно.



Первые троллейбусы № 5 будут выезжать на свой маршрут в 8:30. Последние машины проследуют с конечных станций «Лыжная улица» в 22:14, «ДСК» в 22:06.



С улицы Корабелов первые троллейбусы № 6 будут выезжать на свой маршрут в 8:30, последние в 21:57, с Товарной станции в 8:16 и 21:45 соответственно.



7 и 9 мая:



Первые троллейбусы № 1 будут выезжать на свой маршрут в 7.30. Последние машины проследуют с конечных станций в 21:44 с улицы Кемской и в 21:37 с улицы Хейкконена.



С Заводской улицы первые троллейбусы № 3 будут выезжать на свой маршрут в 7:30, последние в 21:57, с остановки «Хлебокомбинат» в 7:35 и 22:15 соответственно.



С Лыжной улицы первые троллейбусы № 5 будут выезжать на свой маршрут в 7:30, последние в 22:05, от остановки «ДСК» в 7:35 и 22:07 соответственно.



С улицы Корабелов первые троллейбусы № 6 будут выезжать на свой маршрут в 7:40, последние в 21:57, с Товарной станции в 7:30 и 21:45 соответственно.



С интервалами движения и более подробным расписанием троллейбусов можно ознакомиться на сайте ПМУП «Городской транспорт»: http://ptzgortrans.ru/route1.