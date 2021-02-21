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"Как долго я смогу терпеть ледяной холод? Где мой предел?"

Новости. Спорт
15:45, 22 Февраля 2021
фото: фото со страницы Влада Арбатова / https://vk.com/ultravladis?z=photo47223711_457241818%2Fwall47223711_3806
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Спортсмену из Петрозаводска придется бежать ультрамарафон до Кижей по льду Онежского озера одному – команду собрать не удалось.

Петрозаводский спортсмен Влад Арбатов предложил всем желающим 23 февраля пробежать ультрамарафон до острова Кижи по льду Онего. Однако, как стало известно, команда не собралась, поэтому завтра в 7 утра Влад Арбатов стартует один с набережной (спуск по лесенке на лёд напротив гостиницы "Карелия").

"Так как желающих присоединиться не нашлось, а времени для всех официальных согласований уже не остаётся, то я объявляю о прекращении набора желающих в команду, - написал спортсмен на своей странице в соцсети. - Данная пробежка будет носить формат обычной тренировки.  Этот забег будет осуществляться мной самостоятельно в соло режиме. Кроме того, будут приняты все необходимые меры безопасности. Надо верить в свою цель!".

Спортсмен написал, что совершил пробный выход на лёд.

"Хотя, какой это лёд!? Всё засыпано снегом. Бежать по такому не просто. Ох как не просто... Даже когда я выбежал на снегоходную трассу легче не стало. Эти снежные наддувы везде. Но, есть информация, что на открытой Онеге из-за сильного ветра снег с трассы сдувает и будет легче бежать.

Прогноз не обнадёживает. Ожидается понижение до -20- 25⁰С. Мороз не так страшен. Ветер! Вот что может сгубить! А он будет. Он ждет...

Когда я выбегу на открытое ледяное пространство, от Ивановских островов до Кижских шхер будет 35 км. А это часов 5... с таким-то темпом. Обморожусь. Грустно. И как долго я смогу терпеть ледяной холод? Где мой предел?

В шхерах начнутся острова. И там спасительный лес. Ветра меньше. Только бы добраться до шхер... А там до Кижей и рукой подать".

Вот как Влад описал свой завтрашний ультрамарафон:

- Забег согласован с МЧС. Контрольные звонки перед и после забега! Из питания гели, изотоник, кола. На 45-м км будет импровизированный ПП. С костром и горячим питанием и чаем! На протяжении всей трассы будет сотовая связь. На протяжении всего забега будет осуществляться визуальный контакт со снегоходом, а также будет связь по рации. Заброска с сухими и теплыми вещами будет на снегоходе. С собой будет несколько хим.грелок на случай если начну замерзать. Состояние трассы: снежные надувы и барханы. Ожидается, что из-за сильного ветра снег будет сдувать с трассы и будет более-менее комфортно бежать по твердому насту. В районе Кижских шхер ожидаем много снега! Этот участок протяжённостью 15 км планирую преодолеть за 4 часа. Под снегом есть участки с водой. В часах закачан предполагаемый маршрут.

Напомним, что ранее Влад Арбатов стал участником 100-мильной гонки Valhalla Race в 2019 году. Почти 159 км он пробежал за 21 час и 53 минуты.

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