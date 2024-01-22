Спортсмен из Карелии вошел в десятку сильнейших горнолыжников

В соревнованиях принимали участие более 100 сильнейших спортсменов из 23 регионов России.

Завершились всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Сибирские бобрята», где спортсмен из Медвежьегорска Хашев Адам вошел в десятку сильнейших в дисциплине «Комбинация», заняв достойное 10 место и выполнив 1 спортивный разряд, рассказали в паблике «Медвежьегорск Online».

Это было серьезным испытанием, ведь в соревнованиях принимали участие более 100 сильнейших спортсменов из 23 регионов России, написали в сети.

В паблике поздравили спортсмена, родителей, тренера П. А. Оглуздина и пожелали Адаму новых побед.