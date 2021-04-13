Собственный бизнес за пределами страны — это мечта и цель многих.

Часто налоговое законодательство других государств лояльно к иностранным подданным. Кроме того, это путь к развитию и расширению. Нельзя упускать такую возможность. Как открыть компанию в Румынии? Прежде всего нужно разобраться в деталях и нюансах, после чего собрать необходимый пакет документов и начать действовать.

Процедура регистрации компании в Румынии обычно длится около 14 дней. Особых сложностей нет. Перед тем, как запустить в действие заказ, проходит проверка фирмы по поводу доступности таковой для регистрации, а также уникальности. Кроме того, проводятся проверочные действия по отношению к компании и участникам, на предмет соответствия предоставленным данным. В приоритете сотрудничество с посредниками, которые детально знакомы с алгоритмами, нюансами и «подводными камнями», а также могут похвастаться налаженными коммуникациями. В этом случае можно ускорить процедуру и получить некоторые гарантии благоприятного завершения таковой.

В Румынии можно зарегистрировать акционерное общество, товарищество или компанию с ограниченной ответственностью.

Обычно процесс регистрации сводится к нескольким ключевым этапам. Их перечень следующий:

• Проверка сведений представленных в заявке. В бумагах указывается название организации и вся информация о настоящей и будущей деятельности фирмы;

• Оплата регистрационных услуг;

• Сбор пакета документов, который требуются для старта регистрации;

• Оплата уставного капитала фирмы, оформление временного счёта в одном из банков Румынии;

• Регистрация фирмы;

• Открытие постоянного счёта в одном из банков Румынии.

Почему стоит оформить бизнес именно в Румынии?

Предпосылок для этого более чем достаточно. Прежде всего, в этом случае открываются выгодные условия для построения коммуникаций со странами ЕС и Америкой. Налоговые ставки довольно низкие. Компания получает высокую репутацию, как участник ЕС. Фирма сможет работать и в евро, и в долларах. Крупные суммы в качестве депозита в этом случае размещать не нужно. Это весомое преимущество. Шанс на светлое будущее есть у каждого. Сделайте первый шаг ему навстречу.

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