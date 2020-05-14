Пять советов: Как выбрать планировку квартиры

Специалисты строительной компании "Век" рассказывают, на что обратить внимание при выборе квартиры в новостройке.

Если вы давно задумывались о покупке просторной квартиры для своей семьи, сейчас самое время.

Преимущества такого жилья очевидны. На большой разграниченной площади каждому из домочадцев легко отвести личное пространство. Большая квартира дает отличные возможности для воплощения самых интересных дизайнерских задумок. Недвижимость – одна из самых стабильных и надежных инвестиций в мире, которая, особенно в нынешних условиях, поможет сохранить ваши денежные средства. Кроме того, банки, как никогда, радуют выгодными процентными ставками, что существенно снижает переплаты по кредиту.

Строительная компания "Век" предлагает разнообразные планировочные решения 3-х, 4-х и 5 комнатных квартир как в сданных, так и строящихся домах в разных районах города. Практически все квартиры видовые.

Безусловно, есть аспекты, которые индивидуальны для каждой семьи, однако, есть и общие моменты для всех планировок, на которые необходимо обратить внимание. Все они учтены архитектором и инженерами при проектировании квартир в жилых комплексах от строительной компании "Век".

Во-первых, планировка должна быть функциональной и гибкой. Под функциональностью зонирования имеется в виду, что в квартире должна быть соблюдена логика перемещения (рядом со спальней есть ванная, гостиная находится по соседству с кухней и т. п.), продумана расстановка мебели и техники, учтено естественное освещение.

Гибкость планировки подразумевает, что квартиру легко можно приспособить под разные потребности проживающих, которые со временем, кстати, могут меняться. На это влияет количество окон (значит, зонирование можно сделать разное), минимальное число несущих конструкций (можно ставить и убирать перегородки) и наличие нескольких санузлов.

Планировка четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе "Симфония"

Во-вторых, хорошая планировка имеет сценарий: входящий попадает в прихожую, где есть место для шкафа или гардеробная ниша. Гостиная как центр всей квартиры должна располагаться примерно на одной оси со входной дверью, а кухня – примыкать к ней. Если кухня не объединена с гостиной, желательно, чтобы она была просторная не меньше 10 кв м. В непосредственной близости от прихожей должен располагаться гостевой санузел.

Пример: планировка четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе "Жемчужина"

Третье условие – логически разделённая жилая (приватная) и общая (гостевая) зоны квартиры. Оптимально, если от входа в квартиру можно сразу попасть в гостиную, кухню или кабинет, не проходя мимо спален и детских комнат.

Пример: планировка трехкомнатной квартиры в жилом комплексе "Симфония"

Четвертое, на что нужно обратить внимание, это окна. Чем они больше, тем лучше инсоляция помещений. В комнате с большими окнами интерьер всегда выглядит "легче", а пространство свободнее. Если окна выходят на разные стороны дома, то в такой квартире всегда найдется место посветлее, и вид из окна под настроение. Кроме того, помещения будут лучше проветриваться.

Пример: планировка четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе "Симфония"

И последнее – это балкон и кладовая. Балкон для многих сейчас – это возможность в любой момент подышать свежим воздухом или уединиться. Поэтому, он должен быть такого размера, чтобы можно было поставить столик и, например, удобные кресла дачного типа. Для того чтобы была такая возможность и балкон не превратился в склад сезонных вещей, в квартире должно быть предусмотрено место под кладовую. Еще лучше, если кладовая расположена на цокольном этаже дома (такие кладовые предусмотрены во всех комплексах строительной компании "Век"). Это решение позволяет не захламлять квартиру и экономить денежные средства, ведь стоимость квадратного метра отдельной кладовой значительно ниже, чем квартиры.

Планировка трехкомнатной квартиры в жилом комплексе "Жемчужина"

Покупка квартиры – серьезный шаг. Менеджеры по продажам строительной компании "Век", имея профессиональные знания и огромный опыт, помогут не ошибиться и подобрать идеально подходящую именно вам планировку. Помните, квартира – это не просто квадратные метры, квартира – это инвестиция в ваше будущее, поэтому стоит потратить время на посещение офиса строительной компании, чтобы быть уверенным в том, что вы сделали правильный выбор.

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