Как заработать на загородной недвижимости?

В этой публикации постараемся разобраться со всеми тонкостями и нюансами капиталовложения этого типа и обозначим возможности заработать на загородной недвижимости.

Вложить деньги в недвижимость – гарантия их сохранения и увеличения. Так говорят специалисты и те, кто имеет опыт такого вложения финансовых средств. Но, как показывает практика, не все рискуют свои честно заработанные обменять на дом или дачу. Поэтому в этой статье постараемся разобраться со всеми тонкостями и нюансами капиталовложения этого типа и обозначим возможности заработать на недвижимости.

Недвижимость – это один из самых надежных способов вложения денег

Мифы про вложения средств в недвижимость

В народе широко распространены слухи и мифы про реальность и невозможность заработать на недвижимости. Поэтому, в зависимости от навыков инвестирования, одни граждане успешно вкладывают средства, а другие не спешат с приобретением недвижимости. Далее разберемся в этом вопросе досконально, обозначив все известные мифы.

Миф первый – нужно много денег и сразу

Многие считают, что приобрести готовый или построить загородный дом под силу лишь той категории граждан, у которой на банковском счете лежит кругленькая сумма денег. Но сегодня банки привлекают клиентов, предлагая различные варианты кредитов. Так что у каждого гражданина России появился шанс купить домик за городом.

Второй вариант – приобрести загородную недвижимость, которая находится в залоге у банка. То есть это дома, заказчики которых не смогли вовремя выплатить кредит. Поэтому недвижимость переходит в собственность банка, от которой он старается быстро избавиться, выставляя на продажу ниже рыночной стоимости.

Деньги – это всего лишь инструмент, который надо правильно использовать

Миф третий – жилье нужно приобретать для себя

Многие считают, что домик за городом надо строить только под себя, под свои требования. В этом есть доля истины, если дом не будет эксплуатироваться в плане получения от него какой-то прибыли. Но если стоит задача все же заработать, то лучше продумать строение таким образом, чтобы его можно было бы сдавать в аренду. Оптимальный же вариант – приобрести недостроенный участок, которые проще привести в порядок.

Миф второй – экономика обязательно подложит свинью в виде инфляции

Многие приобретают дома, коттеджи и даже многоквартирные строения с целью перепродать все это, когда цены на недвижимость вырастут. Отметим, что эта стратегия не всегда и не самая верная, так как не факт, что недвижимость вырастет в цене, о которой мечтает перекупщик. Проще сдавать ее в аренду или, перестроив и переоборудовав, организовать гостиницу или гостевой дом. Во всяком случае, таким образом "отбить" деньге реальнее и быстрее.

Инфляцию обязательно надо учитывать

Сколько нужно денег и где их взять для инвестиций в недвижимость

Вариантов несколько, но чаще сегодня используют три из них:

Кредит ипотечный . Суть такого банковского займа заключается в том, что приобретатель недвижимости вносит первоначальный взнос не выше 25% от стоимости дома. Другого залога нет, потому что само здание и становится залогом. То есть хозяином дома является банк, пока не будет выплачен взятый кредит. Что касается процентной ставки, то она у разных банков разная, но есть определенный диапазон в пределах 7-12%. Добавим, что многие строительные компании плотно сотрудничают с банками, поэтому получить ипотечный кредит под строительство не проблема.

Кредит обычный. Отличается он от предыдущего тем, что дом в залоге у банка не оставляется. То есть его хозяином является гражданин, оформляющий кредит. Поэтому всегда есть возможность приобретенную таким способом недвижимость продать и решить свои проблемы. Но у такого займа есть отрицательная сторона – кредитная ставка намного выше ипотечной.

Используя кредит на жилье, обязательно надо все тщательно рассчитать

Совместные денежные вложения. Эта финансовая схема заключается в том, что несколько человек, обычно это друзья или родственники, складывают деньги и покупают дом, который в будущем должен приносить доход. В договоре между "акционерами" оговаривается, кто и сколько вложил финансов в новое предприятие. Отталкиваясь от этого, и будет делиться прибыль.

Как заработать на загородной недвижимости

Существует огромное количество вариантов, как можно получить прибыль от приобретенного загородного дома. Многое будет зависеть от того, в какой местности он расположен.

Первый вариант - сдавать загородный участок с домом в аренду. Хорошо эта схема работает, если дом располагается недалеко от крупных транспортных развязок. К примеру, около железнодорожной станции или автовокзала. Большое количество проезжающих ищут комнату на ночь или на несколько дней, и здесь дом – идеальное решение сдачи посуточно. Таким способом можно сдавать все строение или каждое помещение по отдельности.

Правда, для этого придется переоборудовать все помещения под гостиничные или хостелные номера. Наверное, придется нанимать дополнительно работников, которые бы принимали гостей, кормили, убирали за ними и так далее. Специалисты считают, что окупаемость такого дома в пределах 3-5 лет.

Чем больше в доме удобств, тем выше можно ставить цену

Второй вариант – сдача загородного дома посезонно. То есть сдается весь дом, а не отдельные комнаты. Сегодня сезонная аренда помещения расширилась за счет зимнего вида отдыха. Хотя совсем недавно дачи и загородные коттеджи сдавались в основном только летом. Если принят именно этот вариант получения дохода, то стоит продумать досуг арендаторов. Может быть, для этого придется пристроить баню, сауну, игровую комнату или спортплощадку. Чем шире услуги, тем выше арендная плата. Окупаемость такого дома в пределах 5-10 лет.

Третий вариант – долгосрочная аренда. То есть дом сдается на несколько лет. Большим спросом в этом плане пользуются дома, расположенные в пригороде крупных городов. Добавим, что дом могут снять не только семья. Если грамотно распорядиться всеми помещениями, то можно каждое из них сдавать группе лиц. К примеру, студентам. Окупаемость дома в этом случае составляет 5-7 лет.

Все три варианта приносят прибыль. Но необходимо понимать, что эксплуатация дома приводит его к износу. Особенно это касается мебели, напольного покрытия, бытовой техники и прочего. Поэтому очень важно правильно сформировать отношения арендодателя с арендаторами. И здесь потребуется юридические отношения, зафиксированные на бумаге и зарегистрированные у нотариуса.

Договор – это обоюдная гарантия

И другие виды получения прибыли

Классика жанра – купил за низкую цену, продал за повышенную. Это можно сделать с уже готовым к эксплуатации домом или приобрести недостроенный участок. Второй вариант прибыльнее, потому что такие объекты можно приобрести по очень низкой цене. Обычно собственники попали в какую-то неприятность, и ими срочно требуются деньги. Они готовы сделать большую скидку, лишь бы получить деньги сразу. Но учтите, что хорошо в будущем продастся тот дом, к которому уже подведены коммуникационные сети.

И еще один момент – не нарваться на мошенников. Поэтому требуйте всю документацию на загородный участок. Обычно это документы на собственность и разрешение на строительство. Перепродажа по этой схеме приносит прибыль до 30% от первоначальных вложений.

Второй вариант – совместная постройка. Об этой схеме уже было написано выше. Просто необходимо отметить, что этот вариант строительства намного экономичнее. К примеру, общая закупка стройматериалов в большом объеме приравнивается к оптовому закупу. А значит, есть реальная возможность получить серьезную скидку у продавца. Приобретение большого загородного участка (имеется в виду по площади) тоже будет более дешевым вариантом, если сравнивать его с приобретением одного небольшого участка. Да и у строительной компании можно требовать скидку на получение большого объема работ.

Планировка поселка при совместной застройке будет красивее

Третий вариант – долевое строительство. Суть этой схемы заключается в том, что строительная компания предлагает купить дом на стадии его возведения. Обычно на стадии сооружения фундамента. Цена такого предложения практически в два раза ниже, чем стоимость готового дома. То есть инвестор приобретает не дом, а будущее строение, которого в реалии еще нет. Но уже при прокладке коммуникаций стоимость объекта вырастает на 15-20%. И в это время его уже можно перепродать, получив прибыль. Правда, в этой схеме есть один подвох – насколько честную игру ведет строительная компания (застройщик). Много случаев, когда были собраны деньги, которые исчезали вместе с руководителями фирм.

И еще – про ипотеку, как инструмент, в следующем видео:

Заключение по теме

Итак, инвестиции в загородную недвижимость – это возможность разбогатеть. В каких-то случаях прибыль составляет 10%, в каких-то 100%. Но в любом из них она присутствует. Поэтому каждый для себя должен в первую очередь решить, какую из выше предложенных схем выбрать. Но учтите один момент, что цена загородного дома будет высокой, если к нему подведены коммуникационные сети. А это немалые денежные вложения.

Источник: выставка домов "Малоэтажная страна".

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