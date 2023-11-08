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Каратисты Карелии привезли три бронзовые медали чемпионата мира в Орле

Новости. Спорт
11:49, 10 Ноября 2023
фото: © Минобразования и спорта Карелии

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В Орле завершился чемпионат мира по всестилевому карате.

В составе сборной России выступили воспитанники карельской школы карате. В частности, спортсмены Александр Литовка, Григорий Романенко и Иван Сторожев завоевали бронзовые награды.

Напомним, на этом чемпионате карельская спортсменка Людмила Мартынович заняла первое место. После этого результата она стала двукратной чемпионкой мира. 

Известная каратистка Виктория Вовк поднялась на вторую ступень пьедестала. 

Соревнования собрали более 500 спортсменов из 28 стран мира.

В Минобразования и спорта республики поздравили спортсменов и тренеров, подготовивших победителей и призеров: Феликса Мальцева, Сергея Дубина, Максима Столбового, Алексея Савельева и Леонида Павлова.

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