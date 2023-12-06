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Карелия остается в лидерах программы «Гектар» среди арктических субъектов РФ

Новости. Экономика
13:53, 08 Декабря 2023
фото: © правительство Карелии

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В республике принято более тысячи положительных решений на получение «Гектара в Арктике», предоставлено почти 700 участков.

Получить свой условный гектар можно в пяти северных районах Карелии — Лоухском, Кемском, Беломорском, Сегежском, Калевальском и Костомукше. Земельные наделы выделяют два республиканских ведомства: Минимущество и Министерство природных ресурсов и экологии.

«В республике ведется активная работа по открытию новых площадей под программу „Гектар“: формируется перечень неиспользуемых территорий, ведется корректировка генпланов, в программу включаются земли запаса и сельхозназначения», — говорится в пресс-релизе регионального правительства.

Участников программы, говорится в сообщении, можно разделить на две группы: люди, которые собираются строить свой дом (порядка 50%) и бизнесмены, берущие землю под туристический проект (около 20%).

Под сельское хозяйство наделы берут в 4% случаев, под личное подсобное хозяйство — в 32%.

Так, благодаря участию в программе «Гектар в Арктике», предприниматель Анатолий Колляков открыл в поселке Волдозеро палаточный городок «Крепость духа». В нем проводят игры в лазертаг и пейнтбол для детей и взрослых, а также на сапах катают по одноименному озеру.

В Лоухском районе Роман Лучин создал глэмпинг с элементами социальной инфраструктуры. В поселке Чупа на берегу Белого моря он построил 25 гостевых домов, предусмотрел досуг для любителей активного отдыха.

Есть пример предоставления лесного фонда для индивидуального жилищного строительства. Александр Якконен получил такой участок в Калевальском районе и планирует построить жилой дом, баню и хозпостройки.

Заявление можно подать на официальном сайте. При этом сосикатель формирует участок самостоятельно, выбирая место и площадь до одного гектара.

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