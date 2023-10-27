Карелия стала абсолютным лидером среди регионов, популярных у любителей экотуров

Российские туристы бронируют зимние экотуры в республику чаще, чем во все остальные регионы, вместе взятые.

Российские туристы на зиму забронировали в два раза больше путевок с посещением природных достопримечательностей, чем годом ранее, в лидерах — Карелия, Байкал и Мурманская область, подсчитали для РИА Новости в туроператоре «Алеан».

«В лидерах спроса среди зимних экотуров — Карелия (54 процента бронирований), Байкал (18 процентов) и Мурманская область (17 процентов), Алтай (8 процентов), Северный Кавказ (3 процента)», — рассказали в туроператоре.

Там уточнили, что сейчас стоимость тура в новогодние каникулы в Карелию на 4 дня стартует от 68,4 тысячи рублей за двоих, на Байкал, но уже на 5 дней, — от 133,4 тысячи, в Мурманскую область и на Северный Кавказ на 3 дня — от 106,6 тысячи и 60,9 тысячи соответственно, на Алтай на 6 дней — 90-111 тысяч рублей.

В компании рассказали, что превалирующий спрос на Карелию в зимнем сезоне связан с тем, что, помимо природных достопримечательностей, туры включают посещение резиденции карельского Деда Мороза, а также традиционные зимние развлечения — катание на собачьих и оленьих упряжках.

Экотуристы посещают незамерзающие водопады Ахвенкоски и Кивач, горный парк «Рускеала», плюс в холодное время на Мраморном каньоне включается художественная подсветка.

Байкал туристов притягивает зимой тем, что уже в январе замерзают небольшие бухты и заливы. «Однако выходить на лед еще нельзя. Поэтому пик бронирований приходится на туры с середины февраля по март, когда весь Байкал скован льдом. Уже сейчас путешественники покупают путевки на конец зимы. Экотуристы любуются торосами, „космическим льдом“ с застывшими пузырьками метана, катаются на коньках, совершают экспедиции на хивусе (судне с воздушной подушкой), посещают ледяные гроты и пещеры острова Ольхон», — рассказали в туроператоре.

В Мурманской области зимних туристов привлекает фотоохота за северным сиянием. Все классические программы включают посещение природного парка «Териберка», где можно прогуляться по занесенному снегом пляжу, омываемому водами Северного Ледовитого океана, увидеть пляж с «драконьими яйцами» (гладкими камнями необычной формы), замерзший Батарейский водопад.

В «Алеане» рассказали, что Алтай привлекает туристов необыкновенными пейзажами. «Даже зимой природа региона поражает разнообразием красок. Например, незамерзающее Гейзерное озеро — голубая глина на дне делает его воды бирюзовыми, что особенно впечатляюще смотрится на фоне белоснежных пейзажей. Также можно съездить на „алтайский Марс“ — урочище Кызыл-Чин с его инопланетными ландшафтами — и полюбоваться припорошенными белым снегом красными скалами», — рассказали в компании.

По данным туроператора, зимой большинство туристов едут в республики Северного Кавказа ради горнолыжного отдыха. Однако есть спрос и на экскурсионные туры по Кавказу. Отдыхающие отправляются к геотермальным источникам Адыгеи, посещают Национальный парк Алания, Домбай, Архыз и Приэльбрусье.