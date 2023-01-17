Карелия вошла в топ-10 лучших направлений для путешествий по России

Ведущие российские тревел-журналисты назвали десятку лучших направлений для путешествий по стране.

Эксперты по путешествиям назвали лучшие направления для туристических поездок по России в 2023 году, сообщает Туту. Об этом пишет РИА Новости.

Сервис в рамках своего проекта «Медиаразведка» опросил 100 ведущих российских тревел-журналистов, блогеров и фотографов. Каждый из них мог предложить три варианта.

На первое место участники опроса поставили Мурманскую область (28 процентов). Здесь можно попробовать разнообразные морепродукты, покататься на лыжах и сноуборде в городе Кировск, познакомиться с саамской культурой. Респонденты отмечали также возможность увидеть горбатых китов в Баренцевом море, хвалили посещение хаски-парка в Ловозере и ночевку на изолированной турбазе близ Умбы среди лесотундры.

Второе место в списке интересных направлений для путешествий в 2023 году, по мнению тревел-журналистов и блогеров, занял Алтай. Его упомянули 27 процентов опрошенных. Здесь большое количество пеших и водных маршрутов, разнообразные базы отдыха и пансионаты.

Замыкает тройку Калининградская область и ее центр, город Калининград (22 процента). Регион знаменит сохранившейся прусской архитектурой, Балтийским морем, уникальной Куршской косой и необычной местной кухней. Направление, по мнению экспертов, подойдет как любителям экскурсий, так и пляжного отдыха.

Также в десятку вошли Камчатка, Санкт-Петербург, Дагестан, Байкал, Карелия и Сочи.