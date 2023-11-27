Карелия вышла в лидеры по созданию рабочих мест в российской Арктике

Республика попала в тройку лидеров среди регионов, где создается наибольшее число рабочих мест.

Заседания совета по вопросам развития Арктики, которое провел Артур Парфенчиков, состоялось накануне. На заседании обсуждались вопросы развития арктических районов Карелии. По словам заместителя Премьер-министра Правительства РК по вопросам экономики Дмитрия Родионова, в Карелии резиденты Арктики реализуют 67 новых инвестиционных проектов.

«Развитие арктических территорий Карелии — это стратегический приоритет. Мы привлекаем всевозможные ресурсы для освоения Севера, сохранения населения и поддержки бизнеса в особых условиях. Новые программы и проекты, реализуемые в Арктике по поручению Президента России, позволяют нам результативно решать социальные, инфраструктурные и экономические вопросы», — отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Республика принимает во множестве программ и проектов, которые появляются на федеральном уровне. Это особый экономический режим, «единая арктическая субсидия», поддержка опорных населённых пунктов, программы «Гектар в Арктике», «Арктическая ипотека», «Дети Арктики» и проект «Чистая Арктика».

«Сегодня приток инвестиций от арктический проектов уже составил 17,2 млрд рублей, создано 30% рабочих мест от запланированных. Карелия входит в тройку регионов-лидеров по плановому параметру создания рабочих мест, а общий объем налоговых поступлений в бюджет от резидентов за три года составляет порядка 3,3 млрд рублей», — рассказал Дмитрий Родионов.

Больше всего — четверть — резидентов задействована в сфере туризма, также популярны социальная сфера и услуги, строительная отрасль и девелопмент.

Один из крупнейших инвестпроектов в российской Арктике сегодня реализует «Карельский окатыш». Предприятие входит в топ-4 по объему инвестиций в арктической зоне, вложив уже 9,4 млрд рублей.

В Костомукше открылось еще одно новое производство — ООО «Швейная фабрика «Арктика» на площадке предприятия АЕК, которое позволит трудоустроить 350 человек.

За последние два года в арктических районах Карелии были завершены 8 проектов: строительство гостиницы в городе Сегежа, открытие пункта технического осмотра легкового и грузового автотранспорта, организована работа по добыче строительного камня и его дальнейшей переработке, ведется переработка древесины.

Именно участие региона в реализации «арктических» проектов, по мнению Главы региона, является одним из ключевых для формировании благоприятных условий ведения бизнеса. Помимо налоговых льгот, резидент Арктической зоны получает всестороннюю поддержку регионов. В Карелии такая поддержка составила более 500 млн рублей.

По поручению Президента Российской Федерации в Арктике определен перечень опорных населенных пунктов. В Карелии в их число вошла в «Кемско-Беломорская агломерация», где сконцентрированы важнейшие объекты инфраструктуры: причальные сооружения на Белом море, Беломорско-Балтийский канал, крупные железнодорожные станции, а также наличие запасов полезных ископаемых (молибден, золото, строительный камень), реализация инвестиционных проектов и наличие объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Беломорские петроглифы». Мастер-план и комплексный план развития агломерации будут разработаны в 2024 году.