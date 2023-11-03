Карельская автогонщица на сложнейшем марафоне с последнего места добралась до четверки сильнейших

Ирина Сидоркова завершила шестичасовой гоночный марафон в числе лидеров.

Марафон состоялся 4 ноября в Сочи. Ирина выступала за рулем гоночного спортпрототипа BR03 в самой скоростной и мощной группе F.



По техническим причинам экипажу «Сидоркова/Ладыгин» пришлось стартовать с последнего, 28 места, рассказали в Минобразования и спорта Карелии.



Дистанцию Сидоркова преодолела посменно в экипаже с победителем серии Ле-Ман и многократным чемпионом России Кириллом Ладыгиным.



«После шести часов за рулем они смогли встретить финишный флаг четвертыми», — сообщили в министерстве.



«Гонка для нас сложилась с определенными техническими сложностями, но мы ее провели практически безошибочно, что в результате и дало нам возможность стать четвертыми! Этим и интересны гонки эндуранс, где до последней минуты идет испытание пилотов и техники на выносливость и предсказать результат очень сложно!» — рассказала Ирина Сидоркова.



Напомним, это был первый подобный марафон в истории российских автогонок.



