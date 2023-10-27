Карельская автогонщица выйдет на первый в истории России шестичасовой марафон

В субботу, 4 ноября, карельская автогонщица Ирина Сидоркова выйдет на старт первого в истории России 6-часового гоночного марафона.

Как сообщили в Минобразования и спорта республики, Сидоркова сядет за руль гоночного спортивного прототипа BR03 в самой скоростной и мощной группе F.



Шестичасовую гонку в Сочи карельская гонщица поедет посменно в экипаже с победителем серии Ле-Ман и многократным чемпионом России Кириллом Ладыгиным.



Среди соперников Ирины - пилоты Формулы-1, чемпионы мира и Европы, многократные чемпионы России.



Традиционно в классе самых скоростных автомобилей Сидоркова будет единственной представительницей женского пола.