Карельская автогонщица выйдет на первый в истории России шестичасовой марафон

В субботу, 4 ноября, карельская автогонщица Ирина Сидоркова выйдет на старт первого в истории России 6-часового гоночного марафона.
Как сообщили в Минобразования и спорта республики, Сидоркова сядет за руль гоночного спортивного прототипа BR03 в самой скоростной и мощной группе F.
Шестичасовую гонку в Сочи карельская гонщица поедет посменно в экипаже с победителем серии Ле-Ман и многократным чемпионом России Кириллом Ладыгиным.
Среди соперников Ирины - пилоты Формулы-1, чемпионы мира и Европы, многократные чемпионы России.
Традиционно в классе самых скоростных автомобилей Сидоркова будет единственной представительницей женского пола.
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