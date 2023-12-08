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Карельские артисты выступят в День республики на международной выставке-форуме «Россия»

Новости. Культура
14:50, 11 Декабря 2023
фото: © правительство Карелии

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21 декабря на ВДНХ запланирована культурная программа с участием творческих коллективов и известных людей региона.

Как отметили в пресс-службе республиканского правительства, среди многочисленных мероприятий Дня Карелии на выставке особое место занимает культурная программа. 

В 16.20 в павильоне D «Почувствуй Россию» состоится презентация музыкального фестиваля «Ruskeala Symphony».

«Событие давно стало традиционным и получило широкую известность далеко за пределами республики. Идея проведения большого симфонического фестиваля под открытым небом с участием ведущих музыкантов не только региона, но и России принадлежит главе Карелии Артуру Парфенчикову», — говорится в сообщении. 

Впервые масштабное событие состоялось летом 2017 года. Фестиваль ежегодно собирает тысячи гостей, которых привлекает не только обширная и разнообразная музыкальная программа, но и возможность посетить горный парк «Рускеала».

В 13.00 в Доме культуры — павильоне № 84 — театр кукол республики покажет новогоднюю постановку для детей «Заветное желание».

В 14.30 в зоне культурных проектов — павильоне № 75-А — стартует праздничная программа «Из Карелии с любовью». Для посетителей выступят творческие коллективы республики. Артисты подготовили три концертных программы: «Карелия — любовь моя» от мужского камерного хора государственной филармонии, «Легенды Севера» от национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле» и «Долго будет Карелия сниться» от праздничного хора Валаамского монастыря.

С 16.00 до 18.00 состоятся «Олонецкие игры Дедов Морозов». Интерактивная программа развернется на уличном пространстве форума, перед главной сценой. В это же время в Музее Кино — павильоне № 36 — пройдет киновечер «Снято в Карелии». На большом экране покажут фрагменты из фильмов, снятых в республике. В мероприятии примут участие актриса Елена Драпенко, сыгравшая Лизу Бричкину в картине «А зори здесь тихие», и Александр Михайлов, исполнивший главную роль в комедии «Любовь и голуби».

В 19.00 на главной уличной сцене выставки стартует двухчасовая театрализованная концертная программа «Люблю тебя, Карелия», которая станет кульминацией Дня республики.

Кроме того, в 18.10 в павильоне D «Почувствуй Россию» пройдет презентация книги-альбома «Русская свадьба Заонежья» с участием фольклорного ансамбля музея-заповедника «Кижи».

Напомним, что международная выставка-форум «Россия», которую проводят по указу президента страны Владимира Путина, продлится в Москве до 12 апреля 2024 года. Экспозицию нашей республики можно увидеть ежедневно в павильоне № 75 на ВДНХ.

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