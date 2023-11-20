Карельские студенты вышли в финал российской национальной премии «Студент года»

Среди учебных заведений оказались ПетрГУ, карельский филиал РАНХиГС и петрозаводская консерватория им. Глазунова.
Карелия вышла в финал российской национальной премии «Студент года» среди высших учебных заведений, сообщает пресс-служба Минобразования и спорта Карелии.
Премию традиционно проводит Российский Союз Молодежи. В этом году она отмечает 10-летие.
В список финалистов от Карелии вошли:
Номинация «Общественник года»:
— Юлия Новикова, ПетрГУ;
Номинация «Интеллект года»:
— Вера Перминова, ПГК им. А. К. Глазунова;
Номинация «Иностранный студент года»:
— Иван Де Алмейда, ПетрГУ;
Номинация «Творческая личность года»:
— Софья Шелонникова, ПетрГУ;
Номинация «Спортсмен года»:
— Анита Никонова, ПетрГУ;
— Арина Сорокина, ПетрГУ;
Номинация «Староста года»:
— Виктория Иванова, Карельский филиал РАНХиГС;
Номинация «Студенческое медиа года»:
— Пресс-центр ППОО ПетрГУ;
Номинация «Юридическое объединение года»:
— Центр правового консультирования Карельского филиала РАНХиГС.
Финал конкурса пройдет с 10 по 15 декабря в Москве.
Как напомнили в источнике, цель премии — выявление и поддержка российских студентов, имеющих
особые достижения в области науки, профессиональной деятельности, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.
Организаторами выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ,
Федеральное агентство по делам молодежи, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи».
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