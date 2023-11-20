Карельские студенты вышли в финал российской национальной премии «Студент года»

Среди учебных заведений оказались ПетрГУ, карельский филиал РАНХиГС и петрозаводская консерватория им. Глазунова.

Карелия вышла в финал российской национальной премии «Студент года» среди высших учебных заведений, сообщает пресс-служба Минобразования и спорта Карелии.

Премию традиционно проводит Российский Союз Молодежи. В этом году она отмечает 10-летие.

В список финалистов от Карелии вошли:

Номинация «Общественник года»:

— Юлия Новикова, ПетрГУ;

Номинация «Интеллект года»:

— Вера Перминова, ПГК им. А. К. Глазунова;

Номинация «Иностранный студент года»:

— Иван Де Алмейда, ПетрГУ;

Номинация «Творческая личность года»:

— Софья Шелонникова, ПетрГУ;

Номинация «Спортсмен года»:

— Анита Никонова, ПетрГУ;

— Арина Сорокина, ПетрГУ;

Номинация «Староста года»:

— Виктория Иванова, Карельский филиал РАНХиГС;

Номинация «Студенческое медиа года»:

— Пресс-центр ППОО ПетрГУ;

Номинация «Юридическое объединение года»:

— Центр правового консультирования Карельского филиала РАНХиГС.

Финал конкурса пройдет с 10 по 15 декабря в Москве.

Как напомнили в источнике, цель премии — выявление и поддержка российских студентов, имеющих

особые достижения в области науки, профессиональной деятельности, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.

Организаторами выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ,

Федеральное агентство по делам молодежи, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи».