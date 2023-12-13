Активист из Кемского района стал одним из победителей карельской премии «Птица»

Всеволод Панкратов победил в номинации «Творческая личность года».

Активист Движения Первых Кемского района, Всеволод Панкратов, стал одним из победителей премии для молодежи республики Карелия - «Птица». Об этом сообщили в паблике движения.

Как рассказали в группе, Всеволод победил в номинации «Творческая личность года». Премия «Птица» была учреждена для поддержки и поощрения молодежи Карелии, которая активно участвует в общественной жизни региона.



«Мы поздравляем Всеволода с этой заслуженной победой! Это результат его упорного труда, целеустремленности и таланта. Это победа для всего нашего района, ведь именно такими яркими и талантливыми людьми мы гордимся и восхищаемся!», — написали в источнике.