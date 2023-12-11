Национальный театр Карелии признан лучшим театром России

Национальный театр Карелии победил в конкурсе «Звезда Театрала» в номинации «Лучший национальный театр».

Национальному театру Карелии вручили международную премию зрительских симпатий, рассказали в Министерстве культуры Карелии.

Так, театр стал победителем конкурса «Звезда Театрала» в номинации «Лучший национальный театр».



«Звезда театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий.

Премия вручается по итогам онлайн-голосования лучшим творческим коллективам, которые особенно ярко проявили себя в премьерных постановках сезона.



На торжественной церемонии в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве «Звезду театрала» приняли исполняющая обязанности директора Марина Морозова и главный режиссёр Национального театрав Карелии Вячеслав Поляков.

«Приятно, что российский зритель знает наш театр. Может, потому, что мы стали много гастролировать. Также многие режиссеры работают с нами. Эта престижная награда — заслуга всей единой команды театра, в том числе администраторов, бутафоров, цехов… Спасибо зрителям, нас многие поддерживали», — рассказал Вячеслав Вячеславович «Столице на Онего».

Отметим, номинация «Лучший национальный театр» — одна из семнадцати. В номинации «Лучший национальный театр» зрители голосовали за три театра.