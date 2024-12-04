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Юные кантелисты из Медвежьегорска стали лауреатами премии Ирины Федосовой

Новости. Общество
08:30, 08 Декабря 2024
фото: © Медвежьегорский район / VK

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Медвежьегорский ансамбль «Звучащий короб» получил престижную награду.

Ансамбль кантелистов «Звучащий короб» стал обладателем премии имени Ирины Федосовой, сообщила администрация Медвежьегорского района. Юные музыканты из Медвежьегорска покорили жюри своим мастерством и любовью к карельской музыке.

Созданный в 2020 году, коллектив уже успел заявить о себе на республиканской культурной сцене. «В ансамбле занимаются 11 талантливых ребят в возрасте от 8 до 13 лет. Все они проходят обучение на диатоническом кантеле и осваивают музыкальные традиции народов Карелии сольно и в ансамбле», — отметили в администрации.

В репертуаре ансамбля — как традиционные карельские наигрыши, так и оригинальные композиции.

Специалисты администрации поздравили юных музыкантов и их руководителя Николая Ольшакова с победой и пожелали им дальнейших творческих успехов.

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