Юные кантелисты из Медвежьегорска стали лауреатами премии Ирины Федосовой

Медвежьегорский ансамбль «Звучащий короб» получил престижную награду.

Ансамбль кантелистов «Звучащий короб» стал обладателем премии имени Ирины Федосовой, сообщила администрация Медвежьегорского района. Юные музыканты из Медвежьегорска покорили жюри своим мастерством и любовью к карельской музыке.

Созданный в 2020 году, коллектив уже успел заявить о себе на республиканской культурной сцене. «В ансамбле занимаются 11 талантливых ребят в возрасте от 8 до 13 лет. Все они проходят обучение на диатоническом кантеле и осваивают музыкальные традиции народов Карелии сольно и в ансамбле», — отметили в администрации.

В репертуаре ансамбля — как традиционные карельские наигрыши, так и оригинальные композиции.

Специалисты администрации поздравили юных музыкантов и их руководителя Николая Ольшакова с победой и пожелали им дальнейших творческих успехов.