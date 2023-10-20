Колыхматова намекнула на тему следующей «Гипербореи»

Врио главы Петрозаводска рассказала о теме и сроках «Гипербореи-2024».

По словам врио главы столицы Карелии Инны Колыхматовой, международный фестиваль снежных и ледовых скульптур «Гиперборея» — одно из главных зимних событий для петрозаводчан.



«Он торжественно откроется 6 февраля, а 10-го — пройдут основные праздничные мероприятия и, конечно, награждение победителей», — сообщила чиновник.



По ее словам, тему праздника в мэрии пока держат в секрете, но подсказку можно найти в официальной группе фестиваля.



Судя по фото в палике праздника, следующую «Гиперборею» посвятят науке и одному из главных ее представителей — Михаилу Ломоносову.



Напомним, название фестиваля заимствовано из древнегреческой мифологии, где Борей — бог северного ветра, а Гиперборея — «страна по ту сторону северного ветра». Древние греки считали Гиперборею страной счастливых и талантливых людей, которым покровительствовал бог Аполлон.



По мнению историков, загадочная северная цивилизация располагалась на территории Карелии и Кольского полуострова.





