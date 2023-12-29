Коммунальщики вернули воду жителям Медгоры

Аварийная бригада восстановила водоснабжение домов по улице Максима Горького.

Как на своей странице в социальной сети рассказал глава администрации Медвежьегорского района, 9 января, в 00.30, удалось восстановить водоснабжение в домах по улице Горького в райцентре.



«Утечка устранена. При возникновении локальных проблем (замерзаний) необходимо обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу Медвежьегорского района или в комментариях к данному посту», — написал Антипов.



Он также привел необходимые номера телефонов: 09, 8 902-772-70-14 и 8(814-34) 5-22-71.



Напомним, в середине январских каникул в Медвежьегорске прорвало трубы, жильцы домов по Максима Горького остались без воды.