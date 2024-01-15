Контрафактные алкоголь и сигареты на 1,3 млн рублей изъяли у жителя Беломорска

Директора магазина в Беломорске подозревают в незаконной реализации алкоголя и табака.

Следователи Беломорского следственного отдела Следкома Карелии возбудили уголовное дело по материалам УФСБ Карелии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело было возбуждено в отношении 45-летнего мужчины — его подозревают в незаконных приобретении, хранении и сбыте немаркированной алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере.



По данным следствия, в период с 2022 по 2023 годы, подозреваемый, являясь директором магазина в Беломорске, незаконно приобрел, хранил и продавал покупателям немаркированные алкоголь и табак.



Из незаконного оборота были изъяты более 2 тысяч бутылок алкоголя и более 4 тысяч пачек сигарет общей стоимостью 1 млн 336 тысяч рублей.



Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о назначении судебных экспертиз и избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, отметили в пресс-службе Следкома Карелии.