Контрактникам из Карелии, которые пойдут на службу в Донецк, обещают от 60 тысяч рублей в месяц

В Росгвардии Карелии приглашают заключить контракт жителям республики, не имеющих судимости и не привлекавшимся по уголовным статьям.

В пресс-службе Росгвардии Карелии сообщили о наборе на контрактную службу в войсковой части Донецка.

Заключившим контракт обещают денежной довольствие от 60 тысяч рублей в месяц с учетом вычета налогов, без надбавок за выслугу лет и классность. Кроме того, предусмотрена льготная выслуга лет для назначения пенсии — 1 день участия в выполнении задач за 3 дня, а также выплата двойного оклада денежного содержания, установленного военнослужащим.

Кандидаты на контрактную службу должны быть старше 19 лет, с образованием от 9 классов. Кроме того, должна отсутствовать судимость и факты привлечения к уголовной ответственности.

Заключившим контракт будут предоставляться социальные гарантии — накопительная ипотека, бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение, страхование жизни и здоровья. Возможность получить бесплатное высшее образование.