Корабль разрушит молодой лед у набережной Онежского озера в Петрозаводске

Проход буксира ожидается 20 декабря в акватории Петрозаводской губы Онежского озера — судно сломает ледовый покров у набережной.

Об этом предупредили в администрации города.

«С 10.00 до 16.00 от северного грузового участка, расположенного в районе улицы Зайцева, 60, до пассажирских причалов Водного вокзала пройдет буксир „Озерный 213“. Ледовое покрытие будет разрушено», — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что сейчас в Петрозаводской губе Онежского озера идет процесс ледообразования, до его окончания выход на лед запрещен.