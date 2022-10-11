Корабль разрушит молодой лед у набережной Онежского озера в Петрозаводске

Проход буксира ожидается 20 декабря в акватории Петрозаводской губы Онежского озера — судно сломает ледовый покров у набережной.
Об этом предупредили в администрации города.
«С 10.00 до 16.00 от северного грузового участка, расположенного в районе улицы Зайцева, 60, до пассажирских причалов Водного вокзала пройдет буксир „Озерный 213“. Ледовое покрытие будет разрушено», — говорится в сообщении.
В администрации отметили, что сейчас в Петрозаводской губе Онежского озера идет процесс ледообразования, до его окончания выход на лед запрещен.
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