Кот в Карелии инкогнито отправился в путешествие на автомобиле

В Лахденпохье счастливо завершились поиски хозяина потерявшегося кота.

В паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!» опубликована история пропавшего в городе кота, которая в итоге закончилась благополучно.

В одном из магазинов Лахденпохьи работники обнаружили явно домашнего потерявшегося кота, который находился в стрессовом состоянии, прятался и шипел на людей.

О том, как животное попало в магазин, выяснили по камерам наблюдения. Оказывается, кот приехал на автомобиле с одним из посетителей. Владельца машины нашли, но тот о животном ничего не знал и уверял, что котов у него не было.

В итоге хозяин кота нашелся. Оказывается, приехавший на автомобиле мужчина делал ремонт у своих знакомых — именно оттуда и пропал питомец. Ремонтник не заметил, как кот забрался в его машину, и животное отправилось в путешествие до магазина. Хозяин пришел за животным — кот сразу узнал его, залез за пазуху и отправился домой. Владелец не забыл поблагодарить спасителей.