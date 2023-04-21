Краеведы Петрозаводска высмеяли новый памятник на Древлянке

Надписи на памятнике первому генерал-губернатору Архангельского и Олонецкого наместничеств Тимофею Тутолмину вызвали недоумение у знатоков истории.

Краеведы назвали появившийся на Древлянке бюст Тимофея Тутолмина арт-объектом, а не данью памяти первому генерал-губернатору Архангельского и Олонецкого наместничеств. Во-первых, создатели памятника Тутолмину не сочли нужным указать время, когда жил этот человек - 1740-1809 годы.

«Читаем надпись далее: "Первый житель Древлянки ". Судя по этой строчке, надо полагать, что это главный титул (или заслуга) Тимофея Тутолмина - то, чем он запомнился он потомкам. Но если подходить к истории строго, то первым обитателем Древлянки следует считать блаженного Фаддея, который вроде как предсказал Петру I его смерть (в исторических источниках ничем не подтверждается). И жил этот юродивый лет за 60 до приезда генерал-губернатора в Петрозаводск - как отмечали современники, "в лесу по реке Лососинке, на Древлянских горах"», - пишет «Фактор News».

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