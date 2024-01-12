На федеральном канале пройдет телемарафон в поддержку установки памятника князю Ярославу в Сортавале

Средства на его изготовление готовы пожертвовать меценаты и Всемирный Русский Народный Собор.

Как рассказали на официальном портале республики Карелия, в воскресенье 14 января пройдет благотворительный телемарафон в поддержку установки памятника великому князю Ярославу в Сортавале. Средства на его изготовление готовы пожертвовать меценаты и Всемирный Русский Народный Собор.

В рамках телемарафона организуют сбор средств, а также обсудят грядущее празднование 800-летия крещения карелов.

Прямой эфир стартует в 13.00 на телеканале «Россия-24».

К участию в марафоне пригласили историков, архитекторов, краеведов, скульпторов, которые не только расскажут о крещении карелов, но и в прямом эфире порассуждают об исконных ценностях наших предков.



Фото: Артур Парфенчиков / VK

Трансляция также будет доступна на странице главы Карелии Артура Парфенчикова в социальной сети «ВКонтакте». Для тех, кто не сможет присоединиться к эфиру, но желает внести собственный вклад в установку памятника, доступны реквизиты для сбора средств:

ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ПАМЯТНИК КНЯЗЮ ЯРОСЛАВУ ВСЕВОЛОДОВИЧУ

Получатель: Благотворительный фонд «Северный духовный путь»

Юридический адрес: 185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Островского, д.56, помещ. 1

ИНН получателя: 1001327924 ОГРН 1171001007650 КПП 100101001

Банк получателя: КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8628 ПАО СБЕРБАНК БИК Банка получателя: 048602673

Счет Банка получателя: 30101810600000000673

Счет получателя: 40703810625000000785

Директор Лысенковский Александр Александрович, действует на основании Устава

В назначении платежа указать: благотворительное пожертвование на строительство памятника Ярославу Всеволодовичу.