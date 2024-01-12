На федеральном канале пройдет телемарафон в поддержку установки памятника князю Ярославу в Сортавале

Средства на его изготовление готовы пожертвовать меценаты и Всемирный Русский Народный Собор.
Как рассказали на официальном портале республики Карелия, в воскресенье 14 января пройдет благотворительный телемарафон в поддержку установки памятника великому князю Ярославу в Сортавале. Средства на его изготовление готовы пожертвовать меценаты и Всемирный Русский Народный Собор.
В рамках телемарафона организуют сбор средств, а также обсудят грядущее празднование 800-летия крещения карелов.
Прямой эфир стартует в 13.00 на телеканале «Россия-24».
К участию в марафоне пригласили историков, архитекторов, краеведов, скульпторов, которые не только расскажут о крещении карелов, но и в прямом эфире порассуждают об исконных ценностях наших предков.
Трансляция также будет доступна на странице главы Карелии Артура Парфенчикова в социальной сети «ВКонтакте». Для тех, кто не сможет присоединиться к эфиру, но желает внести собственный вклад в установку памятника, доступны реквизиты для сбора средств:
ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ПАМЯТНИК КНЯЗЮ ЯРОСЛАВУ ВСЕВОЛОДОВИЧУ
Получатель: Благотворительный фонд «Северный духовный путь»
Юридический адрес: 185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Островского, д.56, помещ. 1
ИНН получателя: 1001327924 ОГРН 1171001007650 КПП 100101001
Банк получателя: КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8628 ПАО СБЕРБАНК БИК Банка получателя: 048602673
Счет Банка получателя: 30101810600000000673
Счет получателя: 40703810625000000785
Директор Лысенковский Александр Александрович, действует на основании Устава
В назначении платежа указать: благотворительное пожертвование на строительство памятника Ярославу Всеволодовичу.
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