Позирующего прохожим потрясающе красивого охотника показала краевед из Питкяранты

Красавец-охотник позволил себя сфотографировать и снять на видео.
Фото пернатого красавчика и видео, запечатлевшее его преисполненным величия, появились в паблике «PRO Питкяранту».
Автор снимков и видеозаписи — краевед из Питкяранты, руководитель краеведческого клуба «Оберег» Татьяна Григорьева.
«Вот такой пернатый красавчик сегодня облюбовал елочку рядом с „Магнитом“ на Гоголя», — сообщила автор фотографий.
«Как думаете, что за птица? Ястреб?» — спросила в сети фотограф.
«Сидел на ветке долго, смотрел сверху, как его фотографируют прохожие», — рассказала автор поста.
Пользователи сети комментировали публикацию и активно делились своими наблюдениями.
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