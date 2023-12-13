Позирующего прохожим потрясающе красивого охотника показала краевед из Питкяранты

Красавец-охотник позволил себя сфотографировать и снять на видео.

Фото пернатого красавчика и видео, запечатлевшее его преисполненным величия, появились в паблике «PRO Питкяранту».

Автор снимков и видеозаписи — краевед из Питкяранты, руководитель краеведческого клуба «Оберег» Татьяна Григорьева.

«Вот такой пернатый красавчик сегодня облюбовал елочку рядом с „Магнитом“ на Гоголя», — сообщила автор фотографий.

«Как думаете, что за птица? Ястреб?» — спросила в сети фотограф.

«Сидел на ветке долго, смотрел сверху, как его фотографируют прохожие», — рассказала автор поста.

Пользователи сети комментировали публикацию и активно делились своими наблюдениями.