Крупному производителю продукции из ягод в Карелии снова грозят банкротством

Арбитражный суд Карелии принял к рассмотрению заявление о банкротстве ООО «Карельский продукт», которому принадлежит крупный завод по переработке ягод под Петрозаводском.

Согласно картотеке арбитражный дел, заявление о банкротстве направило в суд фирма «ВудКом». Она требует с «Карельского продукта» 1,3 млн рублей.

В 2021 году суд уже рассматривал заявление о банкротстве предприятия, поданное одним из индивидуальных предпринимателей. Тогда дело закончилось мировым соглашением.

Как сообщалось ранее, собственник «Карельского продукта» — компания «Русбиоальянс» — в 2020 году переживал сложные времена из-за судебной тяжбы между представителями конкурирующих групп менеджмента.

«Карельский продукт» начал переработку ягод в 2017 году на производственной площадке в поселке Томицы, которая ранее принадлежала обанкротившейся компании «Ягода Карелии».

После покупки завода владельцы обещали вложить в производство миллиард рублей, а в правительстве Карелии ожидали, что бюджет будет получать от компании ежегодно 50 млн. налоговых поступлений.