Закончилась очередная судебная тяжба о законности субсидий, выданных с/х госпредприятиям Карелии

Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решений правительства Карелии о субсидировании государственных совхозов, которые вызвали претензии у антимонопольной службы.

Об этом сообщил глава Минсельхоза Владимир Лабинов.

ФАС России посчитала нарушением законодательства выделение субсидий АО «Совхоз «Ведлозерский», АО «Совхоз «Толвуйский» и ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское».

По мнению ФАС, они «имели преимущественное положение по отношению к иным производителям, осуществляющим деятельность на рынке молочного скотоводства, и являлись получателями субсидии в обход процедуры отбора, предусмотренной для остальных хозяйствующих субъектов», говорится в документе ведомства.

По мнению ФАС, условия предоставления субсидий поставили в неравное положение государственные и частные предприятия.

Власти Карелии обжаловали постановление ФАС в Арбитражном суде города Москвы, который подтвердил правоту правительства республики. Антимонопольная служба пыталась добиться отмены этого решения в Арбитражном апелляционном суде, но и он признал законным выделение субсидий.

«Мы опять победили. Надеюсь, когда-нибудь эта история закончится», — сообщил Лабинов в видеоролике, размещенном на его странице Вконтакте.

По его словам, ФАС еще может обжаловать решение Арбитражного апелляционного суда в кассационной инстанции.