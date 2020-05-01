Куда звонить, если переполнены мусорные контейнеры, рассказали в мэрии Петрозаводска

В период длительных выходных на майские праздники в Петрозаводске организован дополнительный вывоз твёрдых коммунальных отходов.

С 1 по 11 мая, в период длительных выходных, в городе могут увеличиться объёмы мусора, предупреждают в администрации Петрозаводска.

В связи с этим на майских праздниках региональный оператор планирует дополнительные вывозы твёрдых коммунальных отходов. В случае переполнения контейнеров, а также по вопросам качества обслуживания петрозаводчане могут обращаться к дежурным ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» с 09:00 до 17:00 по номерам телефонов: +7 921 222 68 01 (Зарека, Голиковка, Ключевая, Кукковка, Древлянка, Перевалка, Птицефабрика) и +7 921 460 18 45 (Центр, Соломенное).

Также звонки от граждан принимаются по круглосуточному номеру Единой дежурно-диспетчерской службы – 051.