Легковушка после ДТП на самом длинном проспекте Петрозаводска оказалась на разделительной полосе (ВИДЕО)

Дорожная авария произошла утром 28 февраля.

Во вторник, 28 февраля, в 08.36 в районе нерегулируемого пешеходного перехода у дома №31 по Лесному проспекту в Петрозаводске произошло ДТП.



Как сообщает портал «ДТП Петрозаводска и Карелии», водитель первого автомобиля пытался уйти от столкновения и резко свернул. В результате он врезался в легковушку и снес опору дорожного знака.