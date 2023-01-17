Легковушка после ДТП на самом длинном проспекте Петрозаводска оказалась на разделительной полосе (ВИДЕО)

Дорожная авария произошла утром 28 февраля.
Во вторник, 28 февраля, в 08.36 в районе нерегулируемого пешеходного перехода у дома №31 по Лесному проспекту в Петрозаводске произошло ДТП.
Как сообщает портал «ДТП Петрозаводска и Карелии», водитель первого автомобиля пытался уйти от столкновения и резко свернул. В результате он врезался в легковушку и снес опору дорожного знака.
Видео засняла камера компании «Ситилинк».
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