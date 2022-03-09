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Лесные платежи в бюджет Карелии выросли в начале года на 14%

Новости. Экономика
10:15, 18 Марта 2022
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Республиканский бюджет увеличил ассигнования на лесное хозяйство на 7%.

По итогам первых двух месяцев нынешнего года в бюджет Карелии поступило свыше 194 миллионов рублей в качестве платы за пользование лесфондом. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом объем лесных платежей в карельскую казну вырос на 14%.

При этом, по данным республиканского министерства финансов, расходы регионального бюджета на лесное хозяйство составили в январе-феврале около 191,5 миллиона рублей. В сравнении с первыми двумя месяцами 2021 года эти ассигнования увеличились на 7%.  

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