Лесные платежи в бюджет Карелии выросли в начале года на 14%

Республиканский бюджет увеличил ассигнования на лесное хозяйство на 7%.

По итогам первых двух месяцев нынешнего года в бюджет Карелии поступило свыше 194 миллионов рублей в качестве платы за пользование лесфондом. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом объем лесных платежей в карельскую казну вырос на 14%.

При этом, по данным республиканского министерства финансов, расходы регионального бюджета на лесное хозяйство составили в январе-феврале около 191,5 миллиона рублей. В сравнении с первыми двумя месяцами 2021 года эти ассигнования увеличились на 7%.