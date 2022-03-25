Лесовоз протаранил два автомобиля у железнодорожного переезда в Петрозаводске (ФОТО)

ДТП с участием трех автомобилей произошло на Пряжинском шоссе.

Авария с участием лесовоза, легкового автомобиля «ВАЗ-2114» и кроссовера Renault Duster произошло на Пряжинском шоссе, в районе пересечения с улицей Транспортная 27 марта в 18.45. Об этом пишет ДТП ПТЗ.

Лесовоз двигался по Пряжинскому шоссе в сторону Петрозаводска. Легковой автомобиль поворачивал на улицу Транспортная с Пряжинского шоссе. Кроссовер выезжал с улицы Транспортная.

Перед железнодорожными переездами стоял транспорт.

По одной из версий, двигающийся под уклон лесовоз не смог остановиться, выехал вправо на обочину, перекрёсток, где протаранил два автомобиля, вытолкав их на несколько метров за пределы проезжей части.

К счастью, обошлось без жертв.

Ранее были опубликованы фото с места столкновения 4 фур на трассе в Карелии.