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Лига безопасного интернета предложила заблокировать YouTube в России

Новости. Общество
20:30, 11 Марта 2022
фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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По данным Лиги, видеохостинг проигнорировал требования Роскомнадзора удалить 2 387 материалов с недостоверной информацией о специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Лига безопасного интернета предложила заблокировать видеохостинг YouTube на территории России за многочисленные нарушения законодательства. Об этом сообщила директор Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в пятницу, информирует ТАСС.

«Несмотря на все громкие публичные заявления, YouTube продолжает создавать благоприятную среду для распространения фейков о России, бесконечных экстремистских заявлений и призывов к применению насилия. <…> Очевидно, что YouTube целенаправленно „нарывается“ на санкции со стороны регулятора. Хватит это терпеть, назрели жесткие меры в отношении YouTube. Например, блокировка ресурса на территории России», — написала она в своем Telegram-канале.

Как отметила Мизулина, YouTube не первый год нарушает и игнорирует российские законы, а также решения российских судов. По данным Лиги безопасного интернета, с момента начала специальной военной операции на территории Украины администрацией видеохостинга были проигнорированы требования Роскомнадзора в отношении удаления 1,5 тыс. материалов с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях против действий РФ. Кроме того, YouTube были проигнорированы требования Роскомнадзора удалить 2 387 материалов с недостоверной информацией о проводимой ВС РФ специальной военной операции.

Ранее Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube прекратить демонстрировать на территории России недостоверные материалы о специальной военной операции РФ на Украине в рекламных сообщениях. По данным ведомства, видеохостинг YouTube массово реализует рекламные кампании по дезинформации российской интернет-аудитории. Помимо недостоверного содержания, такая реклама не имеет возрастной маркировки, что нарушает как правила самого видеохостинга, так и действующее российское законодательство.

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