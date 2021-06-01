Лихачи пролетели оживленный перекресток в Петрозаводске на красный (ВИДЕО)

Водители двух машин проигнорировали запрещающий сигнал светофора на переходе перед автовокзалом.

На улице Чапаева ночью 2 июня возле автовокзала камера видеонаблюдения компании «Сампо» зафиксировала грубое нарушение ПДД — сразу два автомобиля лихо пронеслись через регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

По счастливой случайности, в этот момент на переходе не было людей, и никто не пострадал. Инцидент произошел в 0.33 ночи.

Ролик был выложен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Напомним, вчера, 1 июня, в Петрозаводске произошло массовое ДТП по вине водителя, вылетевшего на перекресток на красный сигнал светофора.

Ранее очевидцы помогли поймать пьяную девушку-водителя на отечественном авто, скрывшуюся с места ДТП в Петрозаводске.