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Лихачи пролетели оживленный перекресток в Петрозаводске на красный (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:23, 02 Июня 2021
фото: © кадр из видео

Водители двух машин проигнорировали запрещающий сигнал светофора на переходе перед автовокзалом.

На улице Чапаева ночью 2 июня возле автовокзала камера видеонаблюдения компании «Сампо» зафиксировала грубое нарушение ПДД — сразу два автомобиля лихо пронеслись через регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

По счастливой случайности, в этот момент на переходе не было людей, и никто не пострадал. Инцидент произошел в 0.33 ночи.

Ролик был выложен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Напомним, вчера, 1 июня, в Петрозаводске произошло массовое ДТП по вине водителя, вылетевшего на перекресток на красный сигнал светофора.

Ранее очевидцы помогли поймать пьяную девушку-водителя на отечественном авто, скрывшуюся с места ДТП в Петрозаводске.

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