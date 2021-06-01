Очевидцы помогли поймать пьяную девушку-водителя, скрывшуюся с места ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска устроили погоню за автомобилем, который уехал с места ДТП - задержать нарушителя удалось благодаря очевидцам.

Как сообщили сайту dtpptz в Госавтоинспекции Петрозаводска, сообщение в дежурную группу ГИБДД поступило во вторник около 4 утра. Очевидцы рассказали, что на улице Фрунзе ВАЗ 2107 врезался в опору ЛЭП и уехал с места происшествия. Ориентировка была передана дежурным нарядам.

Через 25 минут машина была остановлена на улице Олонецкая. За рулем оказалась девушка - жительница Петрозаводска 2000 года рождения. У нее были выяылены признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование это подтвердило.

В ГИБДД сообщили, что девушка во время общения с инспекторами вела себя грубо, пыталась покинуть патрульный автомобиль.

Ей выписали сразу несколько штрафов - за нарушение ПДД, отсутствие регистрационных документов на автомобиль и полиса ОСАГО, повреждение ЛЭП и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Транспортное средство доставили на штрафстоянку.

Видеокамеры проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру и видеорегистратор патрульного автомобиля ДПС запечатлели происшествие и погню за нарушителем.