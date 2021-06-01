Реклама на сайте
Прислать новость
Мазуровский и другие сбитые летчики 1
01.06.2021 15:44
Сенсации праймериз «Единой России» в Карелии: "девушка из исполкома", сбитые летчики и чистка Петросовета 16
01.06.2021 17:16
Еще двое жителей Карелии скончались от коронавируса за последние сутки
01.06.2021 09:41

Очевидцы помогли поймать пьяную девушку-водителя, скрывшуюся с места ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
06:40, 02 Июня 2021
фото: Сампо.ру

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска устроили погоню за автомобилем, который уехал с места ДТП - задержать нарушителя удалось благодаря очевидцам.

Как сообщили сайту dtpptz в Госавтоинспекции Петрозаводска, сообщение в дежурную группу ГИБДД поступило во вторник около 4 утра.  Очевидцы рассказали, что на улице Фрунзе ВАЗ 2107 врезался в опору ЛЭП и уехал с места происшествия. Ориентировка была передана дежурным нарядам.

Через 25 минут машина была остановлена на улице Олонецкая. За рулем оказалась девушка - жительница Петрозаводска 2000 года рождения. У нее были выяылены признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование это подтвердило.

В ГИБДД сообщили, что девушка во время общения с инспекторами вела себя грубо, пыталась покинуть патрульный автомобиль.

Ей выписали сразу несколько штрафов - за нарушение ПДД, отсутствие регистрационных документов на автомобиль и полиса ОСАГО, повреждение ЛЭП и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Транспортное средство доставили на штрафстоянку.

Видеокамеры проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру и видеорегистратор патрульного автомобиля ДПС запечатлели происшествие и погню за нарушителем.

 

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 11
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»