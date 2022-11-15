Любителей пельменей в Петрозаводске открыл свое производство и рассказал, почему

В Петрозаводске предприниматель рассказал о развитии своего бизнеса и поддержке со стороны властей.

«Предприятие начиналось с трех видов пельменей. Почему пельменей? Я и оба моих сына их любим. Но раньше мы себя ограничивали в своем желании часто есть пельмени. Дело в том, что я длительное время работал в компании, которая занималась оптовыми продажами замороженных полуфабрикатов, в том числе пельменей, и прекрасно знаю, из чего все это делается. Часто производители в погоне за экономикой, считают, что полуфабрикаты — это золотое дно. Туда можно заложить все, что угодно. Фарш все простит. А зная, как сейчас развивается химическая промышленность, какое количество добавок существует (благо, об этом иногда честно пишут на упаковках), я считаю, что такие продукты есть нельзя. Поэтому, когда технологи разрабатывали рецептуру нашей продукции, я им сказал: „Сделайте такой продукт, чтобы мои сыновья могли есть его каждый день есть“», — поделился руководитель предприятия «Карельские рецепты» Алексей Полетаев.

Сегодня здесь производят уже около 40 позиций: пельмени, вареники, котлеты, фарш, сало, мангальная группа, тушенка и другие продукты. «Карельские рецепты» можно приобрести в крупных магазинах и в нестационарных торговых объектах на Кукковке и Древлянке в Петрозаводске. По республике ездят автолавки предприятия. Знают карельские продукты и в Санкт-Петербурге, где у «Карельские рецептов» есть свой партнер. Но чтобы удовлетворить существующий спрос на натуральную продукцию, нужна масштабная модернизация предприятия. Для развития производства, расширения ассортимента продукции, «Карельские рецепты» арендовали дополнительные помещения. В настоящее время проходит процесс технологического проектирования. Площадь производственных цехов планируют увеличить в 4 раза, а объем выпускаемой продукции — до 10 раз. Штат предприятия, который сегодня насчитывает 24 человека, будет не менее 70-80 человек.

«По предварительным расчетам первый этап модернизации обойдется в 50-70 миллионов рублей. В любом случае без государственной поддержке нам не обойтись», — говорит Алексей Полетаев.

Как признался предприниматель все три года, предприятие пользуется государственными мерами поддержки. Например, в прошлом году администрация Петрозаводска выделила предприятию около 500 тысяч рублей. Сейчас суммы субсидий не такие большие, но «Карельские рецепты» рады любой поддержке.

«Когда запускаешь свой бизнес, ты должен в первую очередь рассчитывать только на себя. И экономика твоего бизнеса должна выстраиваться таким образом, чтобы она тебя тянула и развивала. А поддержка от государства, республики и города — это дополнительные приятные бонусы, которые помогают делу двигаться быстрее. Это позволит нам быстрее реализовать те задачи, которые мы перед собой ставим», — сказал руководитель предприятия.

В гостях у предпринимателя побывал глава Петрозаводска Владимир Любарский. Что сказал руководителей города о поддержке малого бизнеса, кому можно поучить финансовую помощь, читайте здесь.