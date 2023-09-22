Любовь петрозаводчан к спорту обсудят на планерке в мэрии

Физкультурно-массовые мероприятия и работу спортшкол Петрозаводска обсудят на открытом планерном совещании в администрации.

В понедельник, 25 сентября, в мэрии карельской столицы пройдет очередная планерка, на которой выступит начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики комитета социального развития Наталья Фофанова.



Она расскажет о физкультурно-массовых мероприятиях в городе, а также о работе спортивных школ.



Кроме того, на совещании наградят партнеров спортивных мероприятий, которые проводят в Петрозаводске, отметили в пресс-службе городской мэрии.



Планерное совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.