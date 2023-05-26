Юная легкоатлетка из Карелии стала лучшей на всероссийских соревнованиях по многоборью

Воспитанница петрозаводской спортшколы Юлия Андрианова завоевала золото в семиборье, сообщили в Минспорта республики.
В Адлере проходят всероссийские соревнования по многоборью.
Карелию представляют воспитанники спортивной школы олимпийского резрва № 3 в Петрозаводске.
Среди девушек до 18 лет Юлия Андрианова завоевала золото в семиборье, набрав 5 078 очков.
Диана Васильева стала шестой с 4313 очками.
В минобразования и спорта республики поздравили легкоатлеток и их тренеров, Игоря, Ирину и Евгения Савиновых.
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