Юная легкоатлетка из Карелии стала лучшей на всероссийских соревнованиях по многоборью

Воспитанница петрозаводской спортшколы Юлия Андрианова завоевала золото в семиборье, сообщили в Минспорта республики.

В Адлере проходят всероссийские соревнования по многоборью.



Карелию представляют воспитанники спортивной школы олимпийского резрва № 3 в Петрозаводске.



Среди девушек до 18 лет Юлия Андрианова завоевала золото в семиборье, набрав 5 078 очков.



Диана Васильева стала шестой с 4313 очками.



В минобразования и спорта республики поздравили легкоатлеток и их тренеров, Игоря, Ирину и Евгения Савиновых.