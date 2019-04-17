Ломако отметил рост комфортности городской среды в Петрозаводске

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Александр Ломако заметил улучшение благоустройства улиц Петрозаводска благодаря программе "Комфортная городская среда".

По его мнению, программа, которая реализуется в течение двух лет, дала результат.

"Я такой же потребитель жилищных, коммунальных услуг… Прогуливаясь сегодня по городу нельзя не заметить изменения городской среды, нельзя не заметить комфортности и доброжелательности людей от того, что происходит. И мы видим заинтересованность людей, мы видим отзывы людей, и мы видим востребованность площадок, которые сегодня благоустроены. Программа дает результат", – рассказал министр в интервью телеканалу "Россия 24. Карелия".

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".