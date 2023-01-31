Лыжница из Карелии, которая теперь выступает за Татарстан, вошла в топ-10 на Первенстве России

Мастер спорта России Ольга Жолудева, лыжница из Сегежи Ольга Жолудева вошла в топ-10 на Первенстве России.

Как сообщается в паблике «Спорт – норма жизни», 12 февраля в Тюмени сильнейшие юниорки до 23 лет соревновались в масс-старте на 20 км классическим стилем.

Уроженка Карелии, мастер спорта России Ольга Жолудева вошла в десятку сильнейших, ее результат - 9 место.

Ранее сообщалось, лыжница из Карелии Ольга Жолудева принесла сборной Татарстана «бронзу» всероссийских соревнований.

В Минобразования и спорта Карелии отмечают, что хотя в новом сезоне спортсменка и перешла в сборную Республики Татарстан, но мы все также болеем и следим за успехами карельской звездочки.