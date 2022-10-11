Лыжница из Карелии принесла сборной Татарстана «бронзу» всероссийских соревнований

Сегежанка Ольга Жолудева выступает за сборную Республики Татарстан на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам.

В городе Алдан Республика Саха (Якутия) дан старт спортивному лыжному сезону 2022-2023. В первый соревновательный день сильнейших определяли в индивидуальной гонке свободным стилем. Спортсменка из Сегежи, мастер спорта России, экс-воспитанница Республиканской спортивной школы олимпийского резерва Ольга Жолудева завоевала бронзу на дистанции 5 км., сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

«Отметим, что в новом сезоне спортсменка перешла в сборную Республики Татарстан, но мы все также болеем и следим за успехами нашей карельской звездочки», - пишут в паблике министерства.