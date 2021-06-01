Лжефармацевт торговал в поселковой аптеке в Карелии

Прокуратура наказала предприятие «Карелфарм», трудоустроившее в аптечный пункт работника без фармацевтического образования.

Прокуратура Прионежского района обнаружила нарушения законодательства в ходе проверки аптечного пункта «Карелфарм» в одном из поселков на территории района. В аптеке торговал лекарственными препаратами для медицинского применения работник, не имеющий фармацевтического образования и сертификата специалиста. Это является нарушением лицензионных требований, сообщили в прокуратуре Карелии.

По данному факту прокурором района в отношении «Карелфарм» было возбуждено производство по делу об административном правонарушении, которое рассмотрел Арбитражный суд Карелии. В результате госпредприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.