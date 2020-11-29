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Магазинные воры активизировались в Карелии

Новости. Криминал
11:19, 30 Ноября 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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За минувшие выходные росгвардейцы задержали пятерых человек, подозреваемых в хищениях.

В районах Карелии за несколько дней шесть раз сработала сигнализация на охраняемых объектах, сообщает карельское управление Росгвардии. Из магазинов в Беломорске, Сегеже и Олонце похитили товар на общую сумму свыше полутора тысяч рублей.

Одна из нарушительниц, 33-летняя сегежанка, попыталась вынести из магазина продукты питания, но не смогла завершить начатое и сбежала до прибытия наряда.

Группы задержания отделов вневедомственной охраны Росгвардии Карелии передали полиции пятерых правонарушителей в возрасте от 21 до 50 лет. Задержанные понесут административную ответственность.

Ранее сообщалось, что жители Карелии добровольно сдали росгвардейцам 12 стволов.

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