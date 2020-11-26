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Жители Карелии добровольно сдали росгвардейцам 12 стволов

Новости. Общество
17:40, 27 Ноября 2020
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия
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Сотрудники Росгвардии выявили 15 правонарушений в сфере оборота оружия, сообщили в ведомстве.

С 20 по 27 ноября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии провели 94 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Выявлено 15 правонарушений в сфере оборота оружия, правонарушители привлечены к административной ответственности. Изъята одна единица оружия.

Жители республики добровольно сдали 12 единиц огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что уроженец Северного Кавказа, вооружившись пистолетом, вымогал деньги у жителя Карелии.

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