Уроженец Северного Кавказа, вооружившись пистолетом, вымогал деньги у жителя Карелии

В Петрозаводске уроженец Северного Кавказа под угрозой расправы требовал с местного жителя деньги, которые якобы брал в долг его друг, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудникам Управления уголовного розыска МВД по Республике Карелия поступила информация о том, что петрозаводчанин стал жертвой вымогателей. Первой о преступлении в полицию сообщила знакомая потерпевшего. Она рассказала, что злоумышленник под угрозой применения насилия требует с жертвы вернуть денежные средства, которые он якобы брал в долг у его знакомого.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемого после передачи ему части требуемой суммы.

Установлено, что задержанный является 32-летним уроженцем одной из республик Северо-Кавказского региона. При обыске у него изъято огнестрельное оружие и патроны.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится предварительное расследование.