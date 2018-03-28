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Новости. Спорт
19:10, 28 Марта 2018
фото: ISU

Мама фигуристки Евгении Медведевой рассказала, как вырастила из дочери чемпионку

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Жанна Девятова, мама прославленной российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказала о воспитании спортсменки.

"Для фигуристов удобнее всего рождаться в начале лета, - говорит Жанна в интервью изданию "7 дней". - В нашем спорте живут не годами, а сезонами, которые заканчиваются и начинаются в июне. То есть мы пришли в сентябре, Жене трех лет еще не было. Нам сказали: приходите на следующий год. А в фигурном катании потерянный сезон — это караул, уже потом не догонишь. Есть, конечно, фигуристы, которые приходят к тренерам и в семь, и в девять лет, но это очень редкие исключения. С большим трудом мы упросили взять нас. Женя, помню, уселась там у них на диван: "Хочу кататься!" 

По словам Девятовой, Женя родилась на свет восьмимесячной.

"А считается, что четные месяцы беременности — самые сложные, - продолжает Жанна. - Женя весила всего два килограмма. Врачи сразу сказали, что ребенок слабенький и необходимо его закаливать, отдать или в фигурное катание, или на плавание. А так как я сама до пятнадцати лет профессионально занималась катанием, то выбор был очевиден".

Женщина признается, что в первый раз поставила дочь на коньки, когда той было два с половиной года.

"Я купила для Жени самые маленькие коньки, которые только нашла, но все равно пришлось надевать по четыре носка, чтобы коньки не болтались. Помню, как радостно дочь встала на них и практически сразу побежала. Шлеп — упала, встала, снова упала, но ни разу не заплакала, и страха вообще не было никакого, - вспоминает она. - В ЦСКА полагалось пять занятий в неделю, но этого было мало, и мы еще дополнительно занимались в выходные. Вставали в пять утра, чтобы в семь пятнадцать попасть на тренировку".

Жанна воспитывала Женю одна.

"Когда она родилась, моя мама была уже пенсионеркой. А с работой было в те годы очень тяжело, трудно найти постоянное место с хорошей зарплатой, я хваталась за все подряд, чтобы хоть как-то прокормить семью. Из декрета, по-моему, вышла, когда Жене было месяцев восемь. Хорошо хоть работа была рядом с домом, и они с бабушкой то на санках, то на коляске приезжали ко мне два раза в день — в обед и вечером", - отмечает женщина.

Евгения Медведева – 18-летняя российская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Двукратная чемпионка мира 2016 и 2017 годов, двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года. Заслуженный мастер спорта России, обладательница мировых рекордов в произвольной программе и сумме баллов.

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