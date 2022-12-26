Дети премьер-министра Карелии завоевали «серебро» и «бронзу» на Первенстве республики по лыжным гонкам (ВИДЕО)

Сыновья первого заместителя главы Карелии Александра Чепика — Егор и Федор заняли призовые места на Кубке и Первенстве Карелии по лыжным гонкам.

Как сообщается в паблике Центра спортивной подготовки, в Петрозаводске завершились республиканские соревнования по лыжным гонкам — Кубок и Первенство Карелии.

В воскресенье, 25 декабря, на базе спортивного комплекса «Курган» состоялся второй день Кубка и Первенства Карелии по лыжным гонкам, посвящённых памяти Заслуженного тренера России Петра Фёдоровича Богданова.

Так же, как и накануне, сильнейших определяли в четырех возрастных группах на дистанциях 3 км, 5 км и 10 км. Спортсмены демонстрировали свое мастерство в гонках классическим стилем.

Отметим, что в соревнованиях принимали участие дети премьер-министра Карелии Александра Чепика. — дочь и двое сыновей. Так, старший Егор занял второе место в гонке на 10 км в возрастной группе у мужчин 2002 года рождения и старше, а Федор Чепик завоевал «бронзу» на дистанции 10 км в возрастной группе юношей 2005–2006 годов рождения.

Центр спортивной подготовки Карелии поздравляет победителей и призёров!

Женщины 2002 и старше, дистанция 5 км:

Мещерякова Ирина, Петрозаводск, 16:33

Жукова Наталья, Петрозаводск, 17:17

Афанасьева Каролина, РСШОР, 17:19

Мужчины 2002 и старше, дистанция 10 км:

Миронов Николай, РСШОР, 26:39

Чепик Егор, РСШОР, 27:45

Лукашин Максим, Питкярантский р-н, 27:52

Девушки 2003-2004, дистанция 5 км:

Хлопаева Софья, РСШОР, 17:17

Кузляева Екатерина, РСШОР, 18:39

Кузнецова Виктория, РСШОР, 19:20

Юноши 2003-2004, дистанция 10 км:

Каразанов Егор, ДЮСШ, Костомукша, 27:01

Калиновский Ярослав, РСШОР, 29:16

Богданов Евгений, РСШОР, 29:26

Девушки 2005-2006, дистанция 5 км:

Сидорова Анастасия, СШОР, Кондопога, 15:26

Душичева Валерия, ДЮСШ, Сегежа, 16:06

Бортник Дарья, РСШОР, 16:08

Юноши 2005-2006, дистанция 10 км:

Корнев Корней, Костомукша, 29:28

Брысин Максим, РСШОР, 29:31

Чепик Фёдор, РСШОР, 29:44

Девушки 2007-2008, дистанция 3 км:

Корякова Анна, РСШОР, 09:25

Лянгина Екатерина, СКА, 09:35

Канивченко Арина, СШОР, Кондопога, 09:55

Юноши 2007-2008, дистанция 5 км:

Демачев Егор, РСШОР, 14:25

Давжук Роман, Костомукша, 14:53

Катаев Герман, РСШОР, 15:06