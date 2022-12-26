Дети премьер-министра Карелии завоевали «серебро» и «бронзу» на Первенстве республики по лыжным гонкам (ВИДЕО)

Сыновья первого заместителя главы Карелии Александра Чепика — Егор и Федор заняли призовые места на Кубке и Первенстве Карелии по лыжным гонкам.
Как сообщается в паблике Центра спортивной подготовки, в Петрозаводске завершились республиканские соревнования по лыжным гонкам — Кубок и Первенство Карелии.
В воскресенье, 25 декабря, на базе спортивного комплекса «Курган» состоялся второй день Кубка и Первенства Карелии по лыжным гонкам, посвящённых памяти Заслуженного тренера России Петра Фёдоровича Богданова.
Так же, как и накануне, сильнейших определяли в четырех возрастных группах на дистанциях 3 км, 5 км и 10 км. Спортсмены демонстрировали свое мастерство в гонках классическим стилем.
Отметим, что в соревнованиях принимали участие дети премьер-министра Карелии Александра Чепика. — дочь и двое сыновей. Так, старший Егор занял второе место в гонке на 10 км в возрастной группе у мужчин 2002 года рождения и старше, а Федор Чепик завоевал «бронзу» на дистанции 10 км в возрастной группе юношей 2005–2006 годов рождения.
Центр спортивной подготовки Карелии поздравляет победителей и призёров!
Женщины 2002 и старше, дистанция 5 км:
Мещерякова Ирина, Петрозаводск, 16:33
Жукова Наталья, Петрозаводск, 17:17
Афанасьева Каролина, РСШОР, 17:19
Мужчины 2002 и старше, дистанция 10 км:
Миронов Николай, РСШОР, 26:39
Чепик Егор, РСШОР, 27:45
Лукашин Максим, Питкярантский р-н, 27:52
Девушки 2003-2004, дистанция 5 км:
Хлопаева Софья, РСШОР, 17:17
Кузляева Екатерина, РСШОР, 18:39
Кузнецова Виктория, РСШОР, 19:20
Юноши 2003-2004, дистанция 10 км:
Каразанов Егор, ДЮСШ, Костомукша, 27:01
Калиновский Ярослав, РСШОР, 29:16
Богданов Евгений, РСШОР, 29:26
Девушки 2005-2006, дистанция 5 км:
Сидорова Анастасия, СШОР, Кондопога, 15:26
Душичева Валерия, ДЮСШ, Сегежа, 16:06
Бортник Дарья, РСШОР, 16:08
Юноши 2005-2006, дистанция 10 км:
Корнев Корней, Костомукша, 29:28
Брысин Максим, РСШОР, 29:31
Чепик Фёдор, РСШОР, 29:44
Девушки 2007-2008, дистанция 3 км:
Корякова Анна, РСШОР, 09:25
Лянгина Екатерина, СКА, 09:35
Канивченко Арина, СШОР, Кондопога, 09:55
Юноши 2007-2008, дистанция 5 км:
Демачев Егор, РСШОР, 14:25
Давжук Роман, Костомукша, 14:53
Катаев Герман, РСШОР, 15:06
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