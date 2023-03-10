В районе Карелии профессионалы бесплатно учат детей кататься на сноуборде

В Медвежьегорске проходят бесплатные занятия для детей по катанию на сноуборде.

Как сообщается в паблике «Спорт - норма жизни Карелия», это стало возможным благодаря президентскому гранту, который выиграла Федерация сноуборда Карелии на реализацию своего проекта «Сноуборд для всех — навстречу мечте».

Проект направлен на популяризацию здорового и спортивного образа жизни среди детей от 5 до 17 лет из многодетных, малообеспеченных и приемных семей. На средства гранта планируется обучить около 160 ребят из Медвежьегорска, Повенца, Кажмы и Петрозаводска.

Федерация уже закупила необходимое спортивное оборудование и приступила к тренировкам, которые проходят на горнолыжном склоне Медвежьегорской спортшколы.

«Мы получаем положительную обратную связь от детей, им очень нравится заниматься. Многие давно мечтали попробовать себя в этом виде спорта, а сейчас уже хотят попасть в спортивную школу», — отмечает руководитель Федерация сноуборда Карелии Анастасия Клопот.